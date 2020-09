Am 1. September 1995 war der erste Arbeitstag von Doreen Zölfel im Kinderhaus „Zum Guten Hirten“ in Markt Einersheim, damals noch ein evangelischer Kindergarten. Sie startete in der Käfergruppe als Erzieherin und Gruppenleitung mit Kindern von drei bis sechs Jahren, wie das Kinderhaus in einem Schreiben an die Presse mitteilt.

Zehn Jahre lang arbeitete sie aktiv im Arbeitskreis der Kindergärten des Dekanats Castell-Markt Einersheim mit und organisierte Fortbildungen für das Kita-Personal. Später übernahm Doreen Zölfel auch die Position der stellvertretenden Leitung, die sie fast 20 Jahre ausführte. 2005 ging sie für zwei Jahre in den Erziehungsurlaub und kehrte in Teilzeit zurück.

2008 eröffnete das Kinderhaus als einer der ersten Einrichtungen im Landkreis eine Krippengruppe. Doreen Zölfel übernahm im Januar die Gruppenleitung, die sie bis heute hat.

Zum 25. Arbeitsjubiläum gratulierten der Träger, in Vertretung durch die beiden Kirchenvorstandsfrauen Julia Volkamer und Sybille Hegwein sowie Kinderhausleitung Claudia Kräutlein. Am nächsten Tag gab es von den Kindern noch ein kleines Ständchen und Geschenke, wie es abschließend heißt.