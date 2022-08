Eleonore und Albert Roth aus Obernbreit feierten am Dienstag ihre Diamantene Hochzeit. Geheiratet hat das Paar am 30. August 1962 in Burggrumbach, standesamtlich. Die kirchliche Trauung folgte gut eine Woche später, am 8. September 1962. Eleonore, geborene Oppmann und Jahrgang 1942, stammt aus Burggrumbach und hat dort zusammen mit ihrem Bruder die elterliche Landwirtschaft geführt. Beim Tanzen hat sie 1961 Albert Roth kennen gelernt, der zwar in Westheim wohnte, doch eigentlich aus dem Sudentenland geflüchtet war. Nachdem er in Westheim in der Landwirtschaft mitgeholfen hatte, lernte er in Markt Heidenfeld das Müllerhandwerk.

Bis 1966 lebte das Paar in Burggrumbach und kaufte sich dann ein Haus in Obernbreit. Dort zog Eleonore die vier Kinder auf, um später dann als Hauswirtschafterin in Marktbreit zu arbeiten. Nachdem er in einigen Mühlen im Umkreis gearbeitet hatte, wechselte Albert Roth in das Raiffeisen-Futtermittelkraftwerk und machte dort dann seinen Meister.

Heute genießt das Paar seine Rente im eigenen Haus in Obernbreit, wo sie der Garten und auch der Hund beschäftigt. Die große Feier zum Ehejubiläum bleibt allerdings aus, denn vor zwei Monaten hatte Eleonore ihren 80. Geburtstag gefeiert und das mit viel Verwandtschaft. Außerdem kosten große Feiern doch viel Geld und das will Eleonore lieber im kommenden Jahr in eine Reise zu ihrer Tochter nach Florida anlegen. Zum Ehejubiläum gratulierten nicht nur die drei Enkel des Paares, sondern auch Obernbreits Bürgermeisterin Susanne Knof.