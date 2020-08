Glückwunsch an Christoph und Hazal Schulz

Am Samstag, 8. August, haben sich Christoph und Hazal Schulz, geborene Turan, "getraut", vor den Standesbeamten zu treten. Die Eheschließung fand im historischen Rathaussaal der Stadt Iphofen vor Bürgermeister Dieter Lenzer statt.

Der Bräutigam Christoph Schulz, gebürtiger Iphöfer und studierter Ingenieur, und seine Frau Hazal, geboren in Istanbul, haben sich schon während der Realschulzeit kennengelernt und dann zusammen in Kitzingen Abitur gemacht, wie es im Presseschreiben heißt.

Heute sind sie beide in einem mittelständischen Unternehmen in Markt Einersheim beschäftigt. Sie wohnen in Versbach bei Würzburg.