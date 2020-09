80. Geburtstag feierte am Freitag Alfred Dorsch aus Kleinlangheim zu Hause in der Schulstraße. Aufgewachsen ist er in Schernau und nach der Schulzeit kam die Ausbildung als Feinmechaniker. In diesem Metier war er bis zur Einberufung zur Bundeswehr tätig, wo er sich für längere Zeit verpflichtete und zunächst bei der Luftwaffe in Erding und dann auf dem Flughafen Porz/Wahn stationiert war.

1969 hatte er auf dem Weg zum Dienst aufgrund eines liegengebliebenen Reifens einen schweren Unfall auf der Autobahn mit schwersten Kopfverletzungen. Lange Zeit im Krankenhaus und etliche Monate Reha waren die Folge "und ich musste Reden und Schreiben neu lernen", wie er sich erinnert. Nach der Rekonvaleszenz war er bis zur Pensionierung im Jahr 2000 Zivilangestellter bei der Bundeswehr in Veitshöchheim und Volkach.

Durch Heirat nach Kleinlangheim gekommen

Nach Kleinlangheim kam er 1968 durch Heirat, seine Frau Elfriede (geborene Lewandowski) lernte er bei der Hochzeit eines Bruders kennen. Der Ehe entstammen zwei Kinder und zum Geburtstag gratulierten neben vielen Freunden, Verwandten, Bekannten und Vereinsvertretern auch zwei Enkel. Für die Gemeinde gratulierten Altbürgermeister Roland Lewandowski und Bürgermeistein Gerlinde Stier, die beide den außergewöhnlich großen Einsatz des Jubilars für das Dorf hervor hoben. "Er hat annähernd 10 000 Stunden beim Bau des Schützenhauses geleistet, ist heute noch bei allen Arbeiten für Festivitäten zur Stelle und auch für die Kirchengemeinde bei Pflegemaßnahmen in Friedhof und Kindergarten aktiv", so der Altbürgermeister.

Die Bürgermeisterin lobte ebenfalls den Einsatz "bei allen Veranstaltungen der Gemeinde, wie zum Beispiel bei Märkten, Kirchenburgfest oder Weinfestival und bei der Pflege von Grünflächen". Sein überdurchschnittlicher Einsatz für die Kirchenburg, zu dem auch die Mitarbeit bei Dachsanierungen gehört, wurde durch die Ehrenmitgliedschaft beim Förderkreis Kirchenburg gewürdigt. "Ich schätze seine Arbeit und Unterstützung sehr und bin ihm sehr dankbar für sein uneigennütziges Wirken für unsere Gemeinde, auf ihn ist absolut Verlass", lautete das Lob der Bürgermeisterin. Trotz eines weiteren schweren Unfalls bei einer Radtour in den Weinbergen am Schwanberg ist der Jubilar noch in vielen Bereichen aktiv, so auch beim Fotografieren – ein Hobby, das er seit vielen Jahren pflegt, bei der Gartenarbeit oder im Schützenverein, wo er beim Schießen mit dem aufgelegten Gewehr gute Ergebnisse erzielt.