Die Diakonie in der Region Main-Rhön mit Kitzingen ruft zu Ostern dazu auf, Post an pflegebedürftige Senioren zu verschicken. Ganz egal, ob man einen Brief schreiben möchte oder die Kinder etwas malen oder basteln möchten, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Da die ältere Generation derzeit kaum Besuche empfangen darf, wird sie sich ganz besonders über etwas Abwechslung in ihrem Alltag freuen, schreibt die Diakonie in einer Pressemitteilung.

Die Briefe werden pünktlich zum Osterfest an die Senioren verteilt. Den Brief sollte man am besten an die Einrichtung/Diakoniestation mit dem Stichwort „Glücksmomente“ adressieren, dann können die Verantwortlichen der Diakonie die Post direkt zuordnen.

Stationäre Einrichtungen sind unter anderem: Seniorenhaus Mühlenpark (Sickershäuser Str. 2B, 97318 Kitzingen); Haus Mainblick (Mühlbergstr. 1, 97318 Kitzingen); ambulante Dienste: Diakoniestation Kitzingen (Glauberstr. 1, 97318 Kitzingen); Diakoniestation Markt Einersheim (Nürnberger Str. 4, 97348 Markt Einersheim).