Dettelbach vor 1 Stunde

Glücksbringer mit Wünschetasche

"Niemals lass dir rauben, die Hoffnung auf das Glück, Gott schenkt dir den Glauben, er lenkt dein Geschick" mit diesem Liedvers nach der Melodie "Alle Jahre wieder" startete der Seniorenkreis Dettelbach in der Pfarrkirche St. Augustin in das Jahr 2022. Aus einer Wünschetasche legte Doris Reinlein Brot und Wasser, Salz, einen Blumentopf, Kerzen, ein Kreuz, einen Engel, einen Kalender und eine leere Neujahrskarte vor den Altar. Zusammen mit Irene Stockmann überbrachten die beiden Seniorenkreisverantwortlichen als die Glücksbringer des Herrn die besten Wünsche. "Wir wünschen schöne Stunden und Begegnungen, an die wir lange denken. Wir wünschen, dass sie mehr auf die schönen Stunden schauen als auf die unangenehmen, um mit Zuversicht hoffnungsvoll durchs neue Jahr zu gehen und immer die Nähe Gottes spüren." Dem schloss sich Diakon Lorenz Kleinschnitz an, der die gottesdienstliche Feier leitete, musikalisch begleitet von Rita Selzam an der Orgel. Am Ende gab es für die Anwesenden als kleines Geschenk einen Secco und ein Hufeisen und die Erinnerung an eine schöne Stunde, bei der sich gut verweilen ließ.