Ein glückliches Ende hat in der Nacht zum Dienstag eine Vermisstensuche in Wiesentheid gefunden. Ein vermisster älterer Mann konnte nach sechseinhalb Stunden unverletzt in das Seniorenheim zurückgebracht werden, aus dem er verschwunden war, berichtet Gerhard Klebrig von der Polizeiinspektion Kitzingen auf Nachfrage dieser Redaktion.

Gegen 0.30 Uhr war die Polizei über das Verschwinden des Seniors informiert worden. In der Folge machten sich mehrere Polizeistreifen sowie Ehrenamtliche von Feuerwehr und Rettungshundestaffeln des Bayerischen Roten Kreuzes auf die Suche nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich mit seiner Wärmebildkamera an der Suche und kreiste über Wiesentheid und der Umgebung.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Vermisste schließlich um 7 Uhr gefunden: wohlbehalten und unverletzt. Er hatte das Seniorenheim, in dem er lebt, zu Fuß verlassen und war anschließend umhergeirrt.