Über zwei Jahre lang währte das zähe Ringen um die Zukunft des Steigerwaldklubs Nenzenheim – am Sonntag fand im Feuerwehrsaal bei der Jahreshauptversammlung der Befreiungsschlag statt: Ein neuer Vorstand wurde gewählt.

Roland Därr tritt die Nachfolge von Manfred Krämer an, der dem Verein seit 2013 als Vorsitzender voran stand und von 1988 bis 2005 als Kassier fungierte. Därr, seit zwei Jahren als Wegewart für den rund 100 Mitglieder starken Verein aktiv, holt seinen Sohn Florian Därr als Nachfolger für dieses Amt in das Gremium.

Auch der Posten des Kassiers, den lange Ernst Nehmeier inne hatte, konnte endlich nach jahrelanger Suche vergeben werden. Diesen übernimmt jetzt Erika Groth aus Hellmitzheim. Als Schriftführerin bleiben Nina Santo, als stellvertretender Vorsitzender weiterhin Erich Kistner im Amt. Kassenprüfer sind auch für die nächsten Jahre wieder Heinz Schenk und Wolfgang Hilbig. Wahlleiter Georg Kessler, selbst jahrelang als Wegewart im Vorstand aktiv, freute sich, dass der Verein somit am Leben erhalten werde und eine lang währende Zitterpartie ihr gutes Ende gefunden hatte.

In fünf Jahren wird der Aussichtsturm 100 Jahre alt

Der frisch gebackene Vorsitzende Roland Därr verkündete gleich nach der Wahl, was in den kommenden Jahren im Verein ansteht. Vor allem der 27 Meter hohe Aussichtspunkt Andreas-Därr-Turm auf dem nahen Iffigheimer Berg wird die Runde mit Sanierungsmaßnahmen beschäftigen. Wenn der Turm in fünf Jahren seinen 100. Geburtstag feiert, soll dann unter anderem die Treppe neu gefasst werden.

Zudem will der Vorstand eine Panoramaschaukel aufstellen, wie sie beispielsweise am Schwanberg seit kurzem zu finden ist.

Da im Naturpark Steigerwald bald eine einheitliche Beschilderung entstehen soll, werden auch die Schilder auf den vom Steigerwaldklub Nenzenheim betreuten Wegen überarbeitet werden müssen. Diese führen traditionell Wandernde rund um Wolf-, Schaf- und Judensee und kreuzen die Traumrunden Kitzingen. Därr appellierte an die Besucherinnen und Besucher, ihren Müll immer mitzunehmen. Biker und Reitende sollten aufpassen, die Wege gerade bei feuchter Witterung nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen.

Das eigentlich für den ersten Sonntag im September geplante Sommerfest wird dieses Jahr nicht stattfinden. Im kommenden Jahr will man zu dem Termin wieder mit der Bevölkerung feiern.

In seiner letzten Amtshandlung ehrte Manfred Krämer noch einige Mitglieder für 50 Jahre Treue zum Verein mit der Goldenen Ehrennadel: Günter Kahl, Erich Kistner, Karl Kilian, Erich Kistner, Karl Scheck und Manfred Schumann. Seit 60 Jahren schon ist Friedrich Brehm mit dabei.