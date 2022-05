Kitzingen vor 1 Stunde

Gluck-Festspiele in Castell: Kammermusik in der Grafschaftskirche

Bei den Gluck-Festspielen sind am Sonntag, 15. Mai, Solisten des Händelfestspielorchesters Halle in Castell zu Gast, schreibt die Internationale Gluck-Gesellschaft in einer Pressemitteilung.