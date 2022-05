Dettelbach vor 24 Minuten

Glossen und Jazz im KuK Dettelbach

Zu einer heiteren Lesung mit Musik lädt das KuK in Dettelbach am Freitag, 6. Mai. Der ehemalige Main-Post-Redakteur und Glossen-Virtuose Herbert Scheuring (rechts) liest Kolumnen aus seinem Buch "Scheurings Wort zum Samstag". Dabei geht es um satirische Lebenshilfe und Fragen wie: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und warum laufen wir nicht einfach davon? Mit Kompositionen auf der Jazz-Gitarre setzt der Dettelbacher Joe Krieg, bekannt aus dem Joe-Krieg-Quartett, eigene musikalische Akzente. Der Abend mit Glossen und Jazz beginnt um 19.30 Uhr. Informationen und Kartenvorverkauf im KuK unter Tel. (0 93 24) 35 60.