Glosse: Sind wir nicht alle ein bisschen Wirecard?

In dieser Woche überraschte das Kitzinger Landratsamt mit einer Nachricht , die einige schon als den Beginn eines neuen Booms in der Automobilindustrie gefeiert haben. Bei näherer Betrachtung ging es dann doch bloß um die Meldung, dass die Zulassungsstelle ab 1. Juli wieder ohne Termin zu erreichen sei. Die Experten rätseln noch, ob das nun ein kleiner Schritt in die neue Normalität ist oder doch ein Schritt zurück in unser altes Leben. Das Landratsamt warnt jedenfalls vor einem Ansturm. Bitte nicht drängeln! Und nicht alle gleich um 7.30 Uhr vorbeikommen. War da nicht was von Krise in der Autoindustrie? Von drastisch sinkenden Absatzzahlen? Von der ständigen Jammerei der Branche?

Man muss in diesen Tagen – auch das haben wir in dieser Woche gelernt – kein Autohersteller sein, um massenhaft Kapital zu versenken. Mitunter reicht es schon, Geld zu verprassen, das man gar nicht hat. 1,9 Milliarden Euro, zappzerapp, einfach weg . Es ist – Vorsicht, Abzocke! – ein berühmter Taschenspielertrick, den auch die Hütchenspieler in einschlägigen Urlaubsparadiesen in mehreren Varianten beherrschen. Oder ein Gefühl, das uns, nun ja, als Rätsel des Alltags geläufig ist. Wir alle kennen es, dieses Gefühl: Gerade noch in den Geldbeutel geschaut, wo bis eben – wir schwören – 20 Euro steckten. Und jetzt? Einfach weg. Wie haben die das nur gemacht bei Wirecard?

In der Vergangenheit ein paar Dinge richten

Sie merken, mit uns geht gerade die Fantasie durch. Vielleicht haben wir auch zu viele Filme geguckt. Im Autokino Dettelbach lief diese Woche ein Klassiker: Zurück in die Zukunft. Ein Schüler reist mit einer Zeitmaschine 30 Jahre in die Vergangenheit und schafft es, die Dinge in seinem Sinne zu richten. Wäre das nicht die Lösung? Hätten wir damit vielleicht bessere Antworten auf die aktuelle Krise? Vielleicht ließen sich bei dieser Gelegenheit gleich noch ein paar andere Dinge retten.

Nur ein Beispiel: Bis vor 30 Jahren, so stand zu lesen, wurde in Kitzingen zuverlässig gestorben. Damals gab es auf dem Friedhof kaum ein freies Grab. Mittlerweile ist der Friedhof nicht mehr nur ein Friedhof, sondern ein „Kulturdenkmal“. Und wir ahnen: Wenn es mal so weit gekommen ist, geht es oft um die nackte Existenz. Tatsächlich kann, wer genau lauscht, aus der Nachricht Verblüffendes heraushören : die Angst des Friedhofs vor dem eigenen Tod.