Dass in Kitzingen regelmäßig die Post abgeht – wer wollte es bestreiten. Das Paketzentrum am Dreistock meldet jetzt sogar einen neuen Rekord: Vergangenes Jahr wurden über 90 Millionen Sendungen bearbeitet. Allein am 15. Dezember gab es 555 987 ein- und abgehende Pakete. An diesem Tag traf die Corona-Paket-Flut auf den Weihnachts-Wahnsinn.

Noch nicht eingerechnet sind hier die Fälle, bei denen die Post auf ganz andere Art abgeht. Etwa bei dem Kickers-Fan aus dem Landkreis Kitzingen , der vor lauter Freude über den Zweitliga-Aufstieg seiner Lieblinge in Würzburg am Dallenberg vor dem Stadion verbotene Pyrotechnik zündete. Vor dem Kitzinger Jugendrichter saß er deshalb nun wegen Körperverletzung. Das Ergebnis: 60 Stunden Hilfsdienste und ein halbes Jahr Stadion-Verbot – was in Zeiten von Geisterspielen jedoch eher ein Witz denn eine Strafe ist.

Nicht ohne Witz war eine weitere Verhandlung am Kitzinger Amtsgericht, bei der es letztlich auch um die Frage ging, was Schlagermusik mit einem machen kann. Bei Hansi Hinterseer jedenfalls scheinen so manchem die Nerven durchzugehen. Dabei hatte eine 55-Jährige nur versucht, die Bewohner eines Altenheimes mit Musik aus dem Auto heraus zu erfreuen. Eine Art Balkon-Schlagerparade . Wahrscheinlich die Top-100. Die Freude und die Geschmäcker waren dabei anscheinend geteilt, weil schon bald eine Wasserbombe und Metallteile in Richtung Lärmquelle geflogen kamen. Was ja nur beweist: Mögen die Senioren auch etwas schwerer hören, gefallen lassen sie sich deshalb aber noch längst nicht alles. Und einmal mehr setzt sich die Erkenntnis durch: Der Übergang von Unterhaltung zu Radau ist mitunter eben doch fließend. Und den Schlager-Wahnsinn gibt es wirklich.

Noch lauter als Hansi Hinterseer war diese Woche das Aufatmen in Dettelbach zu hören: In die Seniorenresidenz Phönix kehrt nach zwei schrecklichen Corona-Monaten das normale Leben zurück, zumindest einigermaßen. Dass jetzt auch Besuche wieder möglich sind, war eine der schönsten Meldungen der Woche. Es ist übrigens nur ein Gerücht, dass zur Feier der Wiedereröffnung ein gewisser Hansi Hinterseer auftreten soll – die Gefahr von Folgeschäden wäre einfach zu groß.