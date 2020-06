Glosse: Das unbekannte Wesen aus dem Supermarkt

Mittlerweile darf man wieder all seine Freunde und die Familie zu sich nach Hause einladen. Am 17. Juni wurde die Kontaktbeschränkung gelockert. Aber will man das jetzt gleich, so unmittelbar und direkt schon wieder? Und ist das überhaupt sicher nach über drei Monaten Selbstisolation?

Die meisten Astronauten zum Beispiel haben kürzere Zeit im All verbracht als wir in unserer heimischen Raumstation. Und sie mussten früher zusätzlich noch ein paar Tage Isolation hintendran hängen, nachdem sie auf die Erde zurückgekehrt waren – nur zur Sicherheit. Dabei sind die Gefahren, die bei uns hier unten lauern, weitaus größer als das Vakuum oder Meteoriten im All.

Das unbekannte Wesen aus dem Supermarkt

Eines der schlimmsten Risiken zieht seine Bahnen im Supermarkt. Es hat Arme und Beine wie ein Mensch. Sprechen kann das unbekannte Wesen auch, wie sich an einem schrillen "Hi"-Ruf herausstellt. Doch was oder wer es genau ist, lässt sich unter einer mit Blumen bedruckten Gesichtsmaske beim besten Willen nicht erkennen.

"Lange nicht mehr gesehen!", schreit einem das unbekannte Wesen entgegen und fragt nach den Kindern oder wie es auf der Arbeit so läuft. Mit Schweiß auf der Stirn manövriert man sich durch das Gespräch. Gegenfragen traut man sich nicht zu stellen. Denn noch immer ist das unbekannte Wesen nicht identifiziert.

Wo Astronauten improvisieren, passieren Fehler

Gerade als das unbekannte Wesen sich zu verabschieden scheint, dreht es sich noch mal um. "Lass uns doch mal wieder bei dir einen Kaffee trinken." – Houston, wir haben ein Problem! Keine Traningssimulation bereitet einen auf diese Situation vor. Und wo Astronauten improvisieren müssen, da passieren Fehler.

Die Gedanken rasen. Lange Zeit hatten wir die Ausrede mit der Kontaktbeschränkung. Aber die gilt nun nicht mehr. Erkältung vorzutäuschen, geht nicht, wenn man während Corona im Supermarkt steht. Auch den Tod von Verwandten vorzuschieben, könnte falsche Rückschlüsse auf eine etwaige Infektion ziehen lassen.

Es gibt nur einen Ausweg aus der Situation, doch der tut weh. Er lautet: "Voll gerne. Wann hast du Zeit?" Damit steht die nächste Reise ins Unbekannte an.