Glofclub Steigerwald: Erstes NoNiGo-Event unter Corona-Bedingungen

Am Wochenende fand in diesem Jahr zum ersten Mal unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln im Golfclub Steigerwald ein NoNiGo-Event statt. Ein Vorteil des Golfsports ist zweifelsohne die Ausführung im Freien und ohne Kontakt zum Mitspieler, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei diesem Event ging es darum, Noch-Nicht-Golfer in Teams gegeneinander antreten zu lassen. Unter Anweisung und immer in Begleitung eines Team-Captains, der aus den Reihen des Golfclubs kam, wurden zunächst an vier Stationen die unterschiedlichen Golfschläge geübt. Nach der Mittagspause ging es beim Spaß-Golfturnier auf dem Kurzplatz über sechs Bahnen zur Sache. Zum Ausklang des Tages wartete noch eine Platzrundfahrt auf alle Teilnehmer mit Siegerehrung, bei der es zum Beispiel Platzreifekurse als Preise gab und ein anschließendes Abschlussgrillen.