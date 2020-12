Volkach vor 1 Stunde

Glockenläuten und Stille Nacht

In Solidarität mit allen Menschen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie teilweise schwer leiden und auch daran gestorben sind, werden in allen evangelischen und katholischen Kirchen in Volkach und Umgebung an Heilig Abend um 22 Uhr, also zu der Zeit, zu der normalerweise die Christmetten stattfinden, die Glocken läuten. Dies teilen Pfarrerin Christiane Rüpplein und Pfarrer Johannes Hofmann mit.