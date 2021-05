Willanzheim vor 52 Minuten

Glocken werden digital gesteuert

Die Marktgemeinde Willanzheim beteiligt sich an der Einrichtung einer digitalen Steuerung der Glocken in der katholischen Kirche im Ortsteil Hüttenheim. Der Gemeinderat folgte damit bei seiner Sitzung im Sportheim Willanzheim einem Zuschussantrag der katholischen Kirchenstiftung. Begründet wird die Zurüstung mit vermehrt auftretenden Störungen in der Elektronik.