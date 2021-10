Schwarzach vor 43 Minuten

Gleich zweimal Herbstfest gefeiert

Gleich zweimal fand der geplante „herbstliche Nachmittag“ aufgrund des großen Interesses unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen statt. „Generation plus“, hervorgegangen aus dem Seniorenkreis Schwarzach-Schwarzenau und Reupelsdorf hatte zu einem frohen Zusammensein mit den Gästen der Schwarzacher Tagespflege „St. Hedwig“ in die Einrichtung in der Schweinfurter Straße eingeladen. Mit seinem „Boxbeutelblues“, „Glos und Soß“, „Ruck mer zam“ aber auch „du hast mich tausendmal belogen“ von Helene Fischer begeisterte Lorenz Strasser aus Sommerach am „Herbstfest“ und schaffte mit seinen Beiträgen aktives „Mittun“ und die Augen der Anwesenden leuchteten, wie auch am zweiten Nachmittag mit Rita Selzam aus Dettelbach mit dem Schifferklavier unter anderem mit dem Langermer „Stara-Lied“ und eine Hommage gab es mit dem Lied „Ich bin aus Großalonga“ an die „Großlangheimer Dorfschwestern“, die einigen ihrer Schützlinge den Nachmittag als Abwechslung aus dem Alltag ermöglichten So manche vertrauten Melodien. Beiträge und Anekdoten vom „Team Generation“ und Anja Heinisch von der Einrichtung sorgten für Kurzweile. Glücklich saßen alle beim Nachmittagskaffee mit Zwetschgenplootz, Bremser und Käsehappen und fränkischem Zwiebelplootz zusammen. „Der Nachmittage mit euch war schön, wir sagen alle Dankeschön“, so am Ende der gelungen Stunden des wunderschönen Miteinanders in froher Runde.