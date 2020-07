Gleich zweimal Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen stellten die Beamten bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten fest, wie es im Polizeibericht heißt. Einen freiwilligen Test vor Ort verweigerte der Mann. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen angeordnet.

Außerdem wurde ebenfalls am Donnerstagabend ein 34-Jähriger mit seinem Pkw in der Marktbreiter Straße in Marktsteft kontrolliert. Auch bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der vor Ort durchgeführte Test verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.