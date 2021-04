Kitzingen vor 29 Minuten

Gleich zwei Konfirmationen

Das lange Warten hat sich gelohnt: Nach einem Jahr konnten endlich fünf Mädchen und vier Jungen ihre Konfirmation feiern, nachdem im Frühjahr 2020 das Fest nicht stattfinden konnte. „Petrus begegnet Jesus am See Genezareth“ - unter dieser Botschaft standen die beiden Konfirmationswochenenden. Zwei Wochen vor Ostern wurden konfirmiert: Jasmin und Kimo Sengenberger, Melina Schüßler. Am Ostersonntag traten an den Tisch des Herrn: Max Komar, Nele und Philine Meier, Sophie Popp, Mika Siebert, Frederik Zeltner.