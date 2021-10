Kitzingen vor 1 Stunde

Gleich zwei Jubiläen gefeiert

Klaus Hildebrand, Kitzinger Friseurmeister in Ruhe, konnte seinen 80. Geburtstag und gleichzeitig sein 25-jähriges Jubiläum als Mitglied der Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen feiern. In den 25 Jahren war Hildebrand etliche Jahre als Gemeindekassier tätig. "Und das sorgfältig und gewissenhaft", sagte der Bürgermeister der Tischgemeinde, Gottfried Hofmann, bei der Ehrung in der Ratssitzung im Deutschen Haus. Besonders treu besuche der Jubilar die Ratssitzungen der Traditionsgemeinschaft und sei auch bei allen Aktionen, bei denen Mithilfe erwartet wird , dabei. Bürgermeister Hofmann wünschte noch viele Jahre mit tollen Gelegenheiten für attraktive Pläne zu verwirklichen. Die Tischgemeinde brauche solche Ratsmitglieder, sonst könne sie nicht weiter bestehen, so Hofmann, der seine Laudatio mit "kraak", dem traditionellen Gruß der Schwarzenberger, schloss.