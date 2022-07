Vor kurzem fanden in Schweinfurt Sachs-Stadion die Unterfränkischen Meisterschaften der AK U12 und U14 statt.

Als bester Kitzinger holte sich Finn Döbrich, AK 13, gleich dreimal den Titel Unterfränkischer Meister. Er siegte im Weitsprung mit 4,50m, im Hochsprung mit 1,40m und über die 60m Hürden in 10,56 sec. Nur im Sprint, 75m, brach die Serie ab, er kam in 10,36sec auf den zweiten Platz. Finn blieb im Hochsprung 14 cm unter seiner Bestleistung , die er aber Ende Juli bei seinen ersten Bayerischen Meisterschaften versuchen wird zu springen.

Auch ganz oben auf dem Podest standen Magdalene Kroiß und Max Rambow, beide AK 11. Magdalene lief die 800m sehr souverän und begann den Schlussspurt überraschend früh und konnte an allen drei noch vor ihr liegenden Läuferinnen vorbeiziehen. Bei 2:55,81 min blieb die Uhr stehen.

Max machte es seiner Vereinskollegin nach und teilte sich das Rennen taktisch gut ein. Auf den letzten 100m konnte er mit einem tollen Endspurt an seinen Kontrahenten vorbei sprinten. Er siegte in persönlicher Bestzeit von 2:37,69 min. Dass das Rennen sehr schnell war, zeigen auch die Zeiten von den Kitzingern Frederik Englert(2:46,46 min) und Jonathan Holzheid (2:49,33min). Beide liefen mit persönlichen Bestzeiten auf den 5. und 7. Platz. Max stand noch zwei weitere Mal auf dem Podest, er holte sich im Sprint in 7,84sec über die 50m Strecke und im Weitsprung mit 3,99m jeweils den zweiten Platz.

Auch Lena Cielatkowska, W13, durfte dreimal aufs Treppchen. Sie wurde Zweite im Speerwurf mit persönlicher Bestleistung 27,03m und im Hürdenlauf mit 10,87 sec über die 60m Strecke ebenso Zweite. Den dritten Platz holte sie sich im Hochsprung, leider blieb sie hier mit übersprungenen 1,33m unter ihrer Bestleistung.

Außerdem für die TGK gestartet sind Sebastian Kroiß, M10, und Clara Nitschke, W11.

Die Trainer Andreas Lapp und Christine Henneberger waren sehr mit ihren Schützlingen zufrieden und feuerten - wie auch die Eltern der jungen Sportler - die Mannschaft der Kitzinger kräftig an.

Alle Ergebnisse stehen auf https://ladv.de/bayern

Von: Christine Henneberger (Trainerin, TGK Leichtathletik, Kitzingen )