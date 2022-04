Sickershausen aktualisiert vor 31 Minuten

Gleich 13 Konfirmanden in Sickershausen

Bereits an Palmsonntag hatten neun junge Damen und vier junge Herren ihren großen Tag: Von Pfarrer Simon Gahr wurden sie in der Friedenskirche der Kitzinger Siedlung konfirmiert. Die Sickershäuser Konfirmanden hatten sich die benachbarte Kirche ausgesucht, weil sie größer ist als die eigene und so sichergestellt war, dass all ihre Lieben dabei sein konnten.