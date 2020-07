Kitzingen vor 1 Stunde

Glaube und Kirche im Autokino Dettelbach

Kirche darf spannend, attraktiv, modern und aktuell sein. Um das zu zeigen, lud das Vorbereitungsteam der kirchlichen Jugendarbeit Kitzingen am Sonntag zu "Kino und more" ein, nach Dettelbach in das Autokino Cineworld. Sehr viele, die auf der Suche nach dem Plus waren, kamen, heißt es in einer Pressemitteilung der kirchlichen Jugendarbeit.