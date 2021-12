Volkach vor 1 Stunde

Glaube kann Berge versetzen

Diesmal dekoriert die Flurwand der Mädchenrealschule Volkach ein schöner Spruch, der auch zu unserer Schule bestens passt: "Your Faith can move Mountains". Immer wenn die Zeit es zuließ, umwickelten die Mädchen ausgeschnittene Pappbuchstaben mit kunterbunter Wolle. Währenddessen konnten sie entspannen und vom Lernen abschalten. Auch ein kleiner Schwatz mit den Freundinnen ist so mal möglich und tut zwischendurch gut. Nun erinnern sich die Mädchen hoffentlich jedes Mal, wenn sie durch den Flur laufen, daran, dass der Glaube sie stärken und mit Zuversicht sowie Mut erfüllen kann. In diesem Vertrauen ist es möglich, nahezu jede Hürde zu meistern und positiv in die Zukunft zu schauen.