Glasscheibe von Kitzinger Geschäften eingeschlagen

Zwischen Dienstag, 23.55 Uhr, und Mittwoch, 0.05 Uhr, ereignete sich Stadtgebiet Kitzingen zwei Sachbeschädigungen. In der Ritterstraße an einem dortigen Bekleidungsgeschäft und in der Siegfried-Wilke-Straße an einem Einkaufsmarkt schlugen Unbekannte jeweils eine Glasscheibe ein, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. In der Nähe der beiden Tatorte wurde jeweils ein großer Naturstein als vermutliches Tatwerkzeug gefunden. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.