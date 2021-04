Kitzingen vor 57 Minuten

Glasfenster an Synagoge eingeschlagen

Ein bislang Unbekannter schlug mit einem unbekannten Werkzeug ein faustgroßes Loch in ein seitliches Glasfenster der Kitzinger Synagoge in der Landwehrstraße ein. Passiert ist der Schaden in der Zeit vom 12. April, 10 Uhr, bis 19. April, 10 Uhr.