Wässerndorf vor 1 Stunde

Glasfaser-Netz kommt ins Neubaugebiet "An der Leite"

Die Telekom baut ein Glasfaser-Netz im Neubaugebiet "An der Leite" Ortsteil Wässerndorf in Seinsheim. Darüber informierte das Unternehmen in einer Pressemeldung. Rund 20 Haushalte bekämen ab dem 2. Quartal 2021 schnelles Internet. Damit haben die Kunden laut Mitteilung der Telekom den besten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice. Das maximale Tempo beim Herunterladen betrage 1 GBit/s, beim Heraufladen seien es 200 MBit/s.