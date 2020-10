Rödelsee vor 50 Minuten

Gitarrist Maximilian Mangold spielt in Rödelsee

Am Samstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr lädt die Communität Casteller Ring zu einem "Konzert mit social distance in Kirche und Kreuzgang" auf den Schwanberg ein. Gitarrist Maximilian Mangold spielt Werke aus vier Jahrhunderten von Johann Sebastian Bach, Francisco Tarrega, Augustin Barrios und Astor Piazzolla. Dies geht aus einer Mitteilung des Veranstalters hervor. Maximilian Mangold, vielfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe in USA, Kanada und Deutschland gibt als gefragter Solist und Ensemblemusiker zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Seine Konzerte wurden bereits von vielen deutschen und internationalen Rundfunkanstalten aufgezeichnet und gesendet. Zahlreiche Komponisten widmeten ihm ihre Werke. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Eine Anmeldung per E-Mail an: dkrauss@schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207 erforderlich.