Gisela und Achim Schiffmeyer haben am Freitag ihre goldene Hochzeit gefeiert. Dazu gratulierte auch Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht.

Vor 50 Jahren, am 14. Januar 1972, haben die beiden geheiratet. Joachim "Achim" Schiffmeyer ist in Marktbreit geboren und in Seinsheim mit noch zwei Schwestern aufgewachsen. Bei Bären-Schmidt in Mainbernheim arbeitete er erst als Bäcker, dann als Lastwagenfahrer. 40 Jahre hielt er der Firma die Treue.

Seine Frau Gisela, geborene Unger stammt aus Kitzingen und hat zwei Schwestern. Bei Bären-Schmidt war sie schon als Arbeiterin beschäftigt, als ihr Joachim Schiffmeyer im März 1969, an seinem ersten Arbeitstag, über den Weg lief und sich die beiden kennenlernten. Später hat sie ihren Beruf gewechselt und war bis zur Rente in der Altenpflege tätig.

Das Jubelpaar hat drei Kinder – die zwei Söhne Axel und Frank und Tochter Bianca. Hinzu kommen vier Enkelinnen und zwei Enkel. "Die Enkel sind unser Hobby", sagen beide.