Einen Tag lang hinter die Kulissen der Politik blicken – die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber lädt zum diesjährigen Girls'Day Schülerinnen ab 14 Jahren aus ihrem Bundeswahlkreis ein, sie einen Tag im Bundestag in Berlin zu begleiten. Der Girls'Day eröffnet jungen Mädchen neue Perspektiven und vermittelt praktische Einlblicke in Berufe, in denen Frauen noch immer unterrepräsentiert sind, heißt es im Presseschreiben aus dem Wahlkreisbüro von Anja Weisgerber.

Die Teilnehmerinnen erhalten an diesem Tag einen Einblick in die Arbeit einer Bundestagsabgeordneten und ihres Büros. Sie erfahren mehr über die Arbeitsweise des Parlaments und dessen Gremien. Neben dem Besuch einer Bundestagsdebatte, einer Führung durch den Bundestag und auf die Reichstagskuppel steht ein ausführliches Gespräch mit Anja Weisgerber auf dem Programm. Dabei berichtet die Abgeordnete von ihrem Arbeitsalltag, beantwortet alle Fragen rund um ihre Arbeit und wie Frauen den Weg in die Politik finden können.

Anmeldung im Wahlkreisbüro Schweinfurt-Kitzingen unter Tel.: (09723) 934370. Weitere Informationen sind unter www.girls-day.de/radar zu finden. Die Kosten für die Bahnfahrt und das Hotel werden anteilig übernommen.