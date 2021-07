In den bolivianischen Landesfarben rot, gelb und grün erstrahlte auch in diesem Frühjahr wieder der Ernst-Lippert-Kreisel an der Schaubmühle in Volkach. Für den Kreisverkehr, der eigentlich Schaubmühlkreisel heißt, hat der Obst- und Gartenbauverein Volkach e.V. die Patenschaft übernommen und sorgt für die regelmäßige Bepflanzung, Pflege und Bewässerung.

In Anerkennung seiner langjährigen Arbeit für den Verein und insbesondere für die Pflege und Bewässerung des Kreisels durch Ernst Lippert, der bis kurz vor seinem Tode hier unermüdlich tätig war, hat der Obst- und Gartenbauverein für sich beschlossen, diesen Kreisel in Ernst-Lippert-Kreisel umzubenennen und zeigt dies auch auf den Hinweistafeln.

Mit den strahlend gelben Ginsterbüschen, den roten Geranien dazwischen und den grünen Staudengewächsen bildet der Kreisel zufällig auch die Landesfarben von Bolivien ab. Wie der 1. Vorsitzende des Vereins, Franz Lang, mitteilt, ist dies jedoch reiner Zufall und nicht beabsichtigt. Für die jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung des Kreisels ist Roman Dinkel von der gleichnamigen Volkacher Gärtnerei verantwortlich. Die regelmäßige Pflege, sowie der „Gießdienst“ wird gemeinsam von Georg Müller und Rudi Barth durchgeführt. Sie sorgen gemeinsam mit ihrem Gärtner, der ebenfalls Mitglied der Vorstandschaft ist, dafür, dass der Kreisel mit seinen frischen Farben und ohne Unkraut immer wieder als ein Lichtblick im Volkacher Straßenbild erscheint.

Auch über neue Mitglieder würde sich der Obst- und Gartenbauverein freuen. Nähere Infos beim 1. Vorsitzenden Franz Lang unter Tel.: (09381) 6995 oder www.ogv-volkach.de

Von: Rudi Barth für den Obst- und Gartenbauverein Volkach.