Gewinner Trump? Wieso ein Politologe seine Meinung änderte

Julian Müller-Kaler ist studierter Politikwissenschaftler, hat seinen Master in den USA gemacht und arbeitet in Washington D.C. als Referent für eine Denkfabrik, die globale Trend- und Risikoanalysen macht. Derzeit ist der 25-Jährige bei seiner Familie in Sommerach. Auf Einladung der SPD in Volkach sprach er jetzt über die Auswirkungen der US-Wahl auf Deutschland. Im Gespräch sagt er, was vier weitere Jahre mit einem Präsidenten Donald Trump bedeuten würden.