Getrennt und doch zusammen

Das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende und für die Vorschulkinder somit auch die komplette Kindergartenzeit. So ein bewegendes Ereignis muss festgehalten werden, na klar, eigentlich mit einem gemeinsamen Gruppen-Abschlussbild aller Vorschüler.

Wird zu normalen Zeiten im Kindergarten St. Mauritius Wiesentheid das offene Konzept gelebt, wo die über hundert Kinder sich treffen, begegnen austauschen können, hat auch hier Corona für Einschränkung gesorgt, was so viel heißt wie strikter Gruppenbetrieb.

Die Vorschüler sind in vier verschiedenen Gruppen verteilt, die sich nicht begegnen dürfen auch nicht für das so heiß ersehnte Gruppen-Abschlussbild. Da hieß es dann kreativ werden und das wurde man im Kindergarten St. Mauritius. An einem Freitagvormittag war Shooting-Time angesagt in besonderer Kulisse oder besser gesagt im besonderem Rahmen, einem großen Karton. Jedes Kind einzeln, in der gleichen Umgebung und völlig Corona-konform.

Der Karton zum einen deshalb weil man so in der Nachbearbeitung die Einzelfotos zusammenstellen konnte und es prägnant wie keine andere Umgebung zeigt, Trennung, Abstand und Separieren muss im Moment einfach sein. Den 21 Vorschul-Kindern hat es unglaublich Spaß gemacht in den Karton zu krabbeln um sich zu positionieren fürs Foto und das Ergebnis kann sich sehen lassen: die in der Region wohl einmalige "Corona-Karton-Kindergarten-Gruppen-Abschlussbild-Collage" der 2020er Vorschüler, die besondere Erinnerung an den Kindergarten Abschluss in einer besonderen, hoffentlich einmaligen Zeit.