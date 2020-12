Der Anruf lässt aufhorchen: Der Mitarbeiter einer Behörde meldet sich in dieser Redaktion und berichtet, dass er zur personellen Unterstützung dem Gesundheitsamt Kitzingen zugeteilt wurde. Doch das Amt fragt nicht bei ihm an. Und das, obwohl Mitarbeiter seit Monaten Überstunden schieben und bis an die Belastungsgrenze arbeiten?

Dr. Jan Allmanritter, Leiter des Gesundheitsamts im Landratsamt Kitzingen, nimmt auf Anfrage der Redaktion Stellung zu dem Fall. Die Corona-Fallzahlen im Landkreis seien aktuell, verglichen mit anderen Landkreisen, überschaubar. "Das können wir zurzeit gut bearbeiten", sagt Allmanritter. In den vergangenen Monaten habe es deutlich höhere Zahlen gegeben. Zudem hat das Gesundheitsamt seine Mannschaft bereits deutlich aufgestockt: von 16 auf 40 Festangestellte. Viele haben befristete Verträge, stehen aber noch über das ganze Jahr 2021 zur Verfügung.

Deshalb ist das Gesundheitsamt zwar froh über eine "stille Reserve" von möglichen weiteren Unterstützern, die jederzeit angefordert werden könnten, sollten die Fallzahlen wieder deutlich steigen, doch im Moment kommt man klar, so Allmanritter.

Auch in einem anderen Punkt profitiert das Gesundheitsamt: Als das benachbarte Jobcenter aus dem Landratsamt ausgezogen ist, durfte das Gesundheitsamt dessen Räume besetzen. So konnten zum einen die neuen Mitarbeiter sofort einen Arbeitsplatz finden und zum anderen ist es auch dem zahlenmäßig vergrößerten Personal möglich, untereinander ausreichend Abstand zu halten.