Kitzingen vor 1 Stunde

Gesundheitsamt bietet Beratung für Seniorenheime

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Kitzingen hat das „Heimprojekt- COVID-19“ ins Leben gerufen. Bei diesem Projekt geht es um beratende Unterstützung und Hilfestellung rund um COVID-19 für die Senioren- und Pflegeheime, so wie auch Behinderteneinrichtungen in Landkreis Kitzingen – nicht um Kontrolle. Betreut wird dieses Projekt von drei Pflegefachkräften, die am Gesundheitsamt tätig sind.