Kitzingen vor 48 Minuten

Gesundes Essen und Bewegung: Kurse des AELF Kitzingen

Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich ab, was, wie und wo die Eltern essen. Sie beobachten ebenso, wie und wo sich Eltern bewegen. Das Netzwerk "Junge Eltern/Familie" hat ein Online-Kursangebot für Familien mit Kindern im Landkreis Kitzingen entwickelt, das dabei helfen soll, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen.