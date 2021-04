Kitzingen vor 20 Minuten

„Gesunde Gemüsekiste“ zu Ostern

Angeknüpft an die an Weihnachten gestartete Aktion „Weihnachten im Einkaufswagen“ hat das Ökumene-Team Pfarrer Gerhard Spöckl, Pfarrer Thilo Koch und Astrid Glos an Gründonnerstag zur „Gesunden Gemüsekiste“ aufgerufen. Am ehemaligen Sozialzaun neben der Feuerwehr und in der Egerländer Straße in der Siedlung konnte sich passend zu Ostern eine Gemüsekiste mit vielen Köstlichkeiten abgeholt werden. Viele kamen zu den Abholpunkten, um sich mit frischem Gemüse und buntgefärbten Eiern für die Ostertage zu versorgen.