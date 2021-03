Einen Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus in der Kitzinger Straße in Albertshofen meldet die Polizei. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr. Demnach hebelten die Täter mit einem Werkzeug auf einem Gartengrundstück die Eingangstüre eines Schuppens auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge wie etwa eine Handkreissäge, Motorsäge, Stichsäge und Bohrmaschine.

Außerdem lösten die Täter an einem abgestellten Wohnanhänger die Seitenscheibe heraus. Aus dem Inneren wurde eine Lkw-Batterie entwendet, berichtet die Polizei weiter.

Letztendlich betraten die Täter eine unverschlossene Gartenlaube und entwendeten daraus eine Autobatterie und eine Solarzelle.

Es entstanden ein Beuteschaden von etwa 1500 Euro sowie ein weiterer Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.