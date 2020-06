Kitzingen vor 24 Minuten

Gesprächskreis "Trauern und Trösten" in Kitzingen findet wieder statt

Der Gesprächskreis "Trauern und Trösten" kann sich wieder im Stadtteilzentrum in Kitzingen in der Königsbergerstraße 11 am Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr treffen.