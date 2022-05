Ein kleiner, roter Anhänger, drin eine tragbare Spritze mit mehreren Schläuchen und vorne dran ein Traktor. So kennt man die Feuerwehren eigentlich nur noch aus früheren Zeiten, doch so war es bei der Feuerwehr Neuses am Sand bis vor rund zwei Jahren. Im Tragkraftspritzenanhänger (TSA) war das Equipment für Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung – je schneller der Bulldog, der gerade frei war, umso schneller war man am Einsatzort. Doch seit Mitte 2020 ist man auch hier im gut 100 Einwohner und Einwohnerinnen zählenden Ort besser ausgerüstet.

Somit ist die Gemeinde Prichsenstadt nun "Tragkraftspritzenanhänger-frei", denn mit Neuses am Sand wurde auch der letzte Ortsteil der Großgemeinde mit einem richtigen Feuerwehrfahrzeug ausgestattet. Jetzt, wegen Corona verspätet, wurde das neue Auto gesegnet.

Fast dreißig Jahre alt, aber in guten Zustand

Die Freiwillige Feuerwehr Neuses am Sand ist nun stolzer Besitzer eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) der Marke Mercedes T1 310 KA. Obwohl das Feuerwehrfahrzeug Baujahr 1993 ist, ist es in einem sehr guten Zustand. Hier merke man die gute Pflege der Vorbesitzer, der Feuerwehr Großlangheim, so der erste Kommandant der Neuseser Feuerwehr, Johannes Biegner, bei seiner Segnungsansprache. Für rund 7500 Euro wechselte das Fahrzeug vom Markt Großlangheim nach Neuses. Bei der Ortsfeuerwehr ist man so jetzt bestens aufgestellt für schnelle Einsätze, gerade was die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen auf der direkt am Ort vorbeiführenden Bundesstraße B286 angeht, so Biegner.

Um bei zukünftigen Einsätzen, aber auch bei Übungsfahrten mit dem neuen Fahrzeug, den Schutz von "ganz oben" zu haben, wurde das Fahrzeug gesegnet. Im Rahmen eines Open-Air-Segnungs-Gottesdienstes am Neuseser Bürgerhaus spendete Diakon Karl Leierseder am vergangenen Sonntagvormittag den Fahrzeugsegen. Die aktuell elf Mann starke Ortsfeuerwehr freut sich nun auf das Arbeiten mit ihrem neuen Feuerwehrauto. Der Segnungssonntag wurde mit einem kleinen Dorffest gefeiert, bei dem auch der Maibaum aufgestellt wurde.