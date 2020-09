Bürgermeister Matthias Bielek (FW) verpflichtete in der Stadtratssitzung die neu gewählten Ortssprecher von Schnepfenbach, Volker Heilmann, sowie von Neusetz, Rainer Schimmer, auf ihre Rechte und Pflichten als Vertreter ihrer Ortsteile im Stadtrat. Beide dürfen ihre Meinung in dem Gremium kundtun, abstimmen können die Ortssprecher allerdings nicht.

Außerdem ging es in der Stadtratssitzung noch um einen Antrag der Effeldorfer Liste auf Planung eines Radweges zwischen Effeldorf und Dettelbach/Bahnhof. Der Rat stimmte mit 13:6 dafür, die Planungen können also vergeben werden. Sobald die Pläne vorliegen, soll es zudem einen Ortstermin geben.

Geändert wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Dettelbach, die ab 1. Januar 2021 gilt. Dann wird die Abwassergebühr aufgesplittet, zum bisherigen Schmutzwasser kommt das Niederschlagswasser. Die neue Niederschlagswassergebühr wird künftig 28 Cent pro Quadratmeter und Jahr kosten. Die Schmutzwassergebühr fällt im Gegenzug von bisher 3,55 Euro auf dann 2,91 Euro pro Kubikmeter.

Wer zu schnell mit seinem Auto unterwegs ist, bekommt das in Dettelbach und den Stadtteilen künftig am Straßenrand angezeigt: Der Stadtrat hatte vor einiger Zeit grünes Licht für die Anschaffung von zehn beweglichen Geschwindigkeitsmessgeräten für insgesamt 25 000 Euro gegeben. Die Anlagen sind jetzt da, haben jedoch - wie ein Test zeigte - einen Programmierfehler. Bevor es mit dem Messen also losgehen kann, muss der Hersteller erst einmal nachbessern.

Wie Bürgermeister Matthias Bielek sagte, verspreche man sich von den Anlagen "eine positive Wirkung", was das Einhalten der erlaubten Geschwindigkeit anbelangt. Die Anlagen sind zudem alle mit SIM-Karten ausgestattet, so dass es möglich ist, eine Statistik zu erstellen, wie viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs sind. Sobald die nachgebesserten Anlagen wieder da sind, sollen sie umgehend aufgestellt werden. Die Verwaltung rechnet mit Anfang Oktober. Einen ersten Plan, wo genau die Anlagen zunächst aufgestellt werden, gibt es laut Matthias Bielek bereits. Vorschläge für mögliche weitere Standorte würden jederzeit entgegengenommen.