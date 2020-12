Kitzingen vor 1 Stunde

Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 11 Uhr in der Kaiserstraße in Kitzingen in einen Parkplatz eingefahren. Dabei stieß er mit seinem grauen Ford Focus gegen einen rechts daneben stehenden schwarzen Alfa Romeo.