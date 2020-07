Neuses am Berg vor 1 Stunde

Gesangverein Neuses am Berg probt wegen Corona im Freien

Nach den herbeigesehnten Corona-Lockerungen versuchte der Gesangverein Neuses am Berg nach langer Pause eine erste Probe im Freien zu organisieren. Chorleiter Heinrich Stier lud die Sänger in den Weinberg zu einer sommerabendlichen Singstunde ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Schatten der Weinbergshütte am Stein kamen die Sänger in den Abendstunden, teils mit Auto, teils mit Campingstühlen und probten mit ausreichend Abstand. Jeder brachte sein eigenes Glas mit und die Getränke wurden aus der Vereinskasse beigesteuert, damit das Chorleben wieder in Schwung kommt, heißt es. Die einzigartige Sicht in das Maintal der Mainschleife wurde mit Begeisterung aufgenommen. Im Halbkreis um die Hütte konnten fünf Sänger sogar vom geöffneten Pkw aus bequem mitwirken. Die anderen nahmen in und vor der Hütte Platz. Heinrich Stier, der im Kultur- und Weinlandkreis Kitzingen auch als Kreisheimatpfleger tätig ist, und sich um das Kulturleben sorgt, hofft mit der Aktion Anregungen für kleine Dorfvereine zu geben, heißt es in der Mitteilung abschließend.