Geiselwind vor 36 Minuten

Gerhard Dill gewinnt Golf-Clubmeisterschaften in Geiselwind

Am Wochenende fanden auf der Golfanlage in Geiselwind die traditionellen Clubmeisterschaften statt. 78 Golferinnen und Golfer trafen sich bei bestem Golfwetter auf dem hervorragend präparierten Meisterschaftsplatz und spielten die Clubmeisterschaften aus, heißt es in einer Mitteilung des Golfclubs. Der Präsident André Göpfert konnte am Haus am See die Meisterinnen und Meister in den verschiedenen Klassen ehren.