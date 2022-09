Kitzingen vor 12 Minuten

Geparktes Auto touchiert und davongefahren

In der Zeit zwischen Freitag, 0 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, kam es in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen zu einer Unfallflucht. Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten, silberfarbenen Mazda, berichtet die Polizei. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der vorderen Stoßstange des Mazda konnten links Kratzer festgestellt werden. Es entstand Schaden von rund 1000 Euro, so die Polizei. Sie sucht Zeugen der Unfallflucht.