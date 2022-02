Kitzingen vor 39 Minuten

Geparktes Auto touchiert

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag um 16.15 Uhr, wie der Fahrzeugführer eines BMW in der Repperndorfer Straße in Kitzingen auf einem Parkplatz sein Auto rückwärts rangierte und hierbei einen ordnungsgemäß geparkten VW touchierte. Danach entfernte sich der BMW-Fahrer nach Angaben der Polizei, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Über das mitgeteilte Kennzeichen wurde er aber ermittelt.