Kitzingen vor 1 Stunde

Geparktes Auto in Kitzingen touchiert

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 18.30 und 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen Ford Kuga touchiert. Das Auto stand in der Egerländer Straße auf Höhe der Hausnummer 4. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person laut Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford entstand am linken hinteren Heck ein Schaden von circa 1000 Euro.