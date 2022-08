Kitzingen vor 49 Minuten

Geparktes Auto in Kitzingen angefahren

Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen am Montag zwischen 9 und 10.30 Uhr in der Kaiserstraße in Kitzingen geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug muss beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Seite entlang geschrammt sein und sich dann von der Unfallstelle haben, teilt die Polizei mit. Es entstand Schaden von circa 1500 Euro.