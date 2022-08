Feuerbach vor 38 Minuten

Geparktes Auto in Feuerbach touchiert: Unfall liegt schon etwas zurück

Bereits in der Zeit vom 24. Juli, 6 Uhr, bis 30. Juli, 12 Uhr, ereignete sich in Feuerbach in der Casteller Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen ordnungsgemäß geparkten weißen Ford Fiesta am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.