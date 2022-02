Markt Einersheim vor 1 Stunde

Geparktes Auto beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Freitag, 0 Uhr, und Montag, 17 Uhr, in der Amtsschützengasse in Markt Einersheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten, schwarzen Mitsubishi am Radkasten vorne links. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro.